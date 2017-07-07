Суд в Черногории изъял паспорта у обвиняемых в попытке путча оппозиционеров

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Высший суд Черногории изъял паспорта у лидеров оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Андрии Мандича и Милана Кнежевича в связи с процессом о попытке путча и назначил главные заседания по делу на 19-21 июля.

Главный прокурор республики Ивица Станкович в феврале предписал Специальной прокуратуре, ведущей дело о попытке госперереворота, не применять к подозреваемым оппозиционерам меру ареста. В пятницу с изъятием паспортов, которое названо "мерой надзора", им фактически запрещен выезд из страны.

Высший суд Черногории 8 июня принял обвинительный акт против 14 подозреваемых по делу о попытке путча на прошедших осенью парламентских выборах. Среди обвиняемых два парламентария оппозиционного ДФ — Мандич и Кнежевич. По мнению Специальной прокуратуры, преступная группа должна была 16 октября произвести вооруженный переворот и ликвидацию премьера Мило Джукановича, а затем передать власть "представителям одной из политических партий".

"Решением судьи Сузане Мугоше главное разбирательство назначено на 19-21 июля 2017 года с началом в 9.00 (10.00 мск) в Высшем суде в Подгорице", — говорится в сообщении суда.

Защита всех обвиняемых ранее отвергла позицию спецпрокуратуры. Помимо девяти граждан Сербии и трех граждан Черногории, обвинение также выдвинуто в отношении двух граждан России — Эдуарда Широкова (фигурирующего также под фамилией Шишмаков) и Владимира Попова. По мнению черногорского следствия, россияне направляли и дистанционно руководили деятельностью преступной группы. Их предполагается судить заочно.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.