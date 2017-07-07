В Евросоюзе назвали главные темы саммита Украина-ЕС

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и реализация на Украине реформ станут основными темами повестки очередного саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12-13 июля, сообщается на официальном сайте Европейского совета.

По информации Совета Европы, на саммите Европейский союз будет представлен главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером. Украину представит президент страны Петр Порошенко.

"В повестке дня саммита будут рассмотрены три основных вопроса: конфликт в восточной Украине и незаконная аннексия Крыма и Севастополя Россией, в том числе реализация минских соглашений, процесс реформ и региональная и международная ситуация", — говорится в сообщении.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".