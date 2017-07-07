МОМ приостановила работу в двух районах Ирака из-за проблем с безопасностью

ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции из-за проблем с безопасностью в пятницу временно приостановила гуманитарную деятельность в районе города Каяра и в лагере для беженцев Хадж Али недалеко от иракского Мосула. Об этом сообщил официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

По его словам, в Каяре и лагере Хадж Али размещено свыше 79 тысяч временно перемещенных лиц. Гуманитарные операции в этих районах были приостановлены из-за активизации боевых действий сторон и взаимных перестрелок, в Каяре введен комендантский час, а Хадж Али закрыт для приема новых беженцев. Большая часть международных сотрудников были временно переведены в Ирбиль. В воскресенье МОМ планирует еще раз провести оценку ситуации на месте для определения угрозы безопасности.

"Ситуация в Каяре в настоящее время не подходит для проведения гуманитарных операций", — прокомментировал ситуацию заместитель главы подразделения МОМ по операциям и чрезвычайным ситуациям Винсент Гувер.

По данным МОМ, с начала в октябре прошлого года операции в Мосуле против ИГ*, город и его окрестности покинуло 821,838 человек, которые до сих пор не вернулись в свои дома.

*Запрещенная в России террористическая организация