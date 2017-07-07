СТОКГОЛЬМ, 7 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Трое жителей Швеции, связанных с организацией неонацистов, приговорены к тюремному заключению за взрывы в городе Гетеборг на западе Швеции в конце прошлого и в начале 2017 года. Об этом в пятницу сообщил районный суд Гетеборга.

"Совершенные действия представляли опасность для жизни и здоровья людей. Суд отметил, что преступления являются настолько серьезными, что другая мера, кроме как тюрьма, не представляется актуальной ни для кого из осужденных мужчин", — говорится в сообщении для прессы.

Одному из осужденных 23 года, его приговорили к восьми годам и шести месяцам заключения, его 50-летний сообщник лишен свободы на пять лет, самый младший 20-летний подсудимый получил один год и шесть месяцев тюрьмы.

Как следует из материалов следствия, все трое подозреваемые имеют связи с неонацистской организацией "Североевропейское движение сопротивления". Один из взрывов был устроен в центре Гетеборга в ноябре 2016 года, атака была направлена против одной из левых организаций в Швеции, никто не пострадал. Два других взрывных устройства были размещены близ общежитий для беженцев. Одно сработало в январе этого года в микрорайоне Вестра Фрёлунда, тогда серьезные ранения ног получил один из сотрудников общежития. Третья бомба близ кемпинга в пригороде Гетеборга в Турсланде не взорвалась из-за неправильной конструкции.

Преступления не рассматриваются как теракты, так как действия не привели к серьезной дестабилизации политических, конституционных, экономических или социальных структур.