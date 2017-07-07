Россияне, застрявшие в парижском аэропорту, в пятницу вылетят в Москву

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Пассажиры авиакомпании "Россия", почти на двое суток застрявшие в парижском аэропорту Орли, отправятся в Москву днем в пятницу, сообщили РИА Новости на "горячей линии" авиакомпании "Аэрофлот", "дочкой" которого является "Россия".

Ранее РИА Новости сообщили в туроператоре BSI Group, что пассажиры авиакомпании "Россия" вторые сутки не могут вылететь из Орли в Москву. Самолет рейс FV6638, который должен был вылететь в 15:30 по местному времени в среду остается в парижском аэропорту Орли. По неуточненной информации, причиной задержки рейса могла стать неисправность транспортного средства. Пока, по предварительной информации, вылет назначен на 14.00, прокомментировали ситуацию в BSI Group.

"Данный рейс, по нашей последней информации, будет выполняться сегодня в 14.00", — сообщил собеседник РИА Новости в "Аэрофлоте". Он не смог назвать причину столь длительной задержки вылета.

"(Причина — ред.) пока неизвестна. Возможно, в скором времени будет доступна информация о том, почему такая большая задержка", — сказал представитель авиакомпании.

К настоящему времени РИА Новости не удалось получить комментарий представителя парижского аэропорта Орли.