Явка за пять часов второго тура выборов в Монголии составила 18,83%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Явка за первые пять часов голосования во втором туре президентских выборов в Монголии составила 18,83%, сообщает агентство Монцамэ.

По данным ЦИК Монголии, это на 2% ниже, чем в первом туре. Сообщается, что явка в столице на момент подсчета составила 20,6%, в провинциях — чуть более 17%.

Голосование во втором туре президентских выборов началось на два дня раньше запланированного срока. В первом туре никто из трех кандидатов на пост президента Монголии не набрал более 50% голосов, необходимых для прямой победы на выборах.

Кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга набрал в первом туре 38% голосов, опередив действующего спикера парламента страны и лидера Монгольской народной партии (МНП) Миеэгомбына Энхболда.

В пятницу избирателям предстоит выбор между этими двумя претендентами. Голосование началось в 7.00 (02.00 мск) и продлится до 22.00 (17.00 мск).

Президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию (ДП), пробыл на посту два срока и не имеет права баллотироваться в третий раз.