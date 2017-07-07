В Гамбурге при помощи сигнальной ракеты атаковали полицейский вертолет

Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Беспорядки продолжаются на улицах Гамбурга, совершены десятки поджогов, повреждены припаркованные автомобили канадской делегации G20, протестующие забрасывают полицейских бутылками и пиротехникой, в районе станции "Альтона" полицейский вертолет был атакован при помощи сигнальной ракеты, заявили в пятницу в полиции города, подводя итоги утренним столкновениям.

Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили о 111 раненых полицейский, в 2.00 (3.00) ночи их число составляло еще 76 человек.

"Были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями в районе "Альтоны", в автомобилях разбиты окна, они расписаны краской. В пустую полицейскую машину был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. В районе "Альтоны" полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой, ракета прошла рядом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Протестующие пытаются блокировать улицы в районе проведения саммита G20, действуют хорошо организованные группы, в них входит примерно по 100 человек, говорится в сообщении.