В Египте произошел теракт, есть погибшие

КАИР, 7 июл — РИА Новости. Десять египетских военнослужащих погибли в пятницу утром в результате теракта на севере Синайского полуострова, сообщил телеканал Sky News Arabia ссылкой на источники в силах безопасности.

По данным телеканала, боевики напали на военных в районе Эль-Барас города Рафах близ палестинского сектора Газа. Сообщается также, что в результате столкновений с боевиками погиб полковник египетских сил особого назначения.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.