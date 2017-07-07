БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер принес письменные извинения главе Европарламента (ЕП) Антонио Таяни за то, что назвал смехотворной европейскую ассамблею, сообщило в пятницу европейское издание газеты Politico.

Во вторник в ходе пленарного заседания ЕП в Страсбурге Юнкер подверг критике европейский парламент за то, что большинство депутатов не присутствовали при выступлении завершившего ротационное председательство в Евросоюзе премьер-министра Мальты. По словам главы ЕК, присутствие лишь 30 из 751 парламентария при отчете Джозефа Муската свидетельствует о том, что Европарламент смехотворен, потому что выступление лидеров Германии или Франции вызвало бы у евродепутатов гораздо больший интерес. Юнкер увидел в этом неуважение к малым странам ЕС.

"Уважаемый Антонио, прошу у тебя прощения, что вышел из себя сегодня (во вторник — ред.) утром. Я сожалею из-за этого инцидента. Ты знаешь о моем уважительном отношении к парламенту", — приводит Politico письменные извинения Юнкера.

Мальта — самое маленькое государство Евросоюза — председательствовала в Совете ЕС с января по июль 2017 года. В настоящий момент председателем ЕС является Эстония.