БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер принес письменные извинения главе Европарламента (ЕП) Антонио Таяни за то, что назвал смехотворной европейскую ассамблею, сообщило в пятницу европейское издание газеты Politico.
"Уважаемый Антонио, прошу у тебя прощения, что вышел из себя сегодня (во вторник — ред.) утром. Я сожалею из-за этого инцидента. Ты знаешь о моем уважительном отношении к парламенту", — приводит Politico письменные извинения Юнкера.
Мальта — самое маленькое государство Евросоюза — председательствовала в Совете ЕС с января по июль 2017 года. В настоящий момент председателем ЕС является Эстония.