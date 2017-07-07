Госдума призвала Кишинев и Киев отказаться от давления на Приднестровье

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума РФ в пятницу приняла заявление "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Республики Молдова и властей Украины".

Парламентарии призывают правительство Молдавии и власти Украины отказаться от любых форм давления на Приднестровье и действий по организации его блокады.

Кроме того, депутаты заявляют о безальтернативности миротворческой операции в Приднестровье и осуждает любые односторонние призывы к ее прекращению или пересмотру действующего порядка ее проведения, а также любые действия, направленные против стабильной работы Объединенной контрольной комиссии.

"Государственная Дума настаивает на скорейшем проведении очередного раунда переговоров на площадке постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат "5+2") и считает недопустимыми попытки его подмены любыми другими форматами", — говорится в документе.

Парламентарии констатируют наличие серьезных негативных тенденций в развитии политической ситуации вокруг Приднестровья и социально-экономической ситуации в регионе в целом.

"Сложившаяся обстановка, вызванная действиями властей Республики Молдова и Украины, представляет реальную угрозу стабильности региона, благополучию и безопасности жителей Приднестровья, в том числе проживающих там свыше 200 тысяч граждан РФ, что вызывает глубокую озабоченность Госдумы", — сообщается в заявлении.

Депутаты обращают внимание на то, что вслед за властями Украины, заблокировавшими в 2015 году снабжение через свою территорию российского миротворческого контингента в Приднестровье, государственные структуры Молдавии прилагают целенаправленные усилия по воспрепятствованию деятельности совместных миротворческих сил и оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе.

"Без обсуждения с Тирасполем открыты совместные украинско-молдавские пограничные и таможенные посты на приднестровском участке молдавско-украинской границы, что противоречит принятым обязательствам о недопустимости каких-либо действий, направленных на ограничение свободы экономической деятельности предприятий и физических лиц региона, любых шагов, способных ухудшить положение каждой из сторон конфликта, а также попыток организовать блокаду Приднестровья", — говорится в документе.

Депутаты ГД указывают на то, что на этом фоне происходит затягивание проведения очередного раунда переговоров на площадке Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат "5+2"), за двадцать пять лет доказавшего свою высокую эффективность в деле поддержания мира и безопасности в регионе.