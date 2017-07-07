Власти Кипра намерены продолжить борьбу за воссоединение острова

АФИНЫ, 7 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Никосия возложила ответственность за провал международной конференции по Кипру на Турцию. При этом официальный представитель правительства Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр продолжит борьбу за прекращение оккупации и воссоединение острова. Его заявление опубликовало правительственное Бюро печати и информации.

Минувшей ночью генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции и что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

Представитель кипрского правительства заявил, что завершение конференции в Швейцарии — это не конец пути, и президент республики Никос Анастасиадис активизирует свои усилия для прекращения оккупации.

"К сожалению, нынешняя попытка не дала результатов, потому что турецкая сторона продолжает настаивать на сохранении режима гарантий, права Турции на интервенции на Кипре, а также на пребывании турецких войск на Кипре. Помимо турецкой позиции по вопросам безопасности и гарантий, турецкие позиции по другим главам переговоров не только выходили за рамки, определённые генеральным секретарём ООН, но были таковы, что ни в коем случае не могли быть приняты", — заявил Христодулидис.

По его словам, путь для всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы открывали предложения президента Кипра, сделанные на основе идей генсекретаря ООН и учитывающие обеспокоенности турок кипрской общины.

Конструктивными, по словам Христодулидиса, были и письменные предложения по главе "безопасность и гарантии", представленные правительством Греции в ходе обсуждений в Кран-Монтане.

"Сегодняшний результат ни в коем случае не является положительным развитием ситуации, но это не конец дороги. Неприемлемое нынешнее положение не может быть будущим Кипра, и президент активизирует свои усилия для того, чтобы создать такие условия, которые позволят нам быть оптимистами относительно прекращения оккупации и воссоединения нашей страны", — заявил официальный представитель правительства Кипра.

"Президент республики хотел бы также поблагодарить генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Его присутствие здесь и подход к нерешенным вопросам доказали, что он понимает те принципы, которыми следует руководствоваться при комплексном решении кипрской проблемы для государства, которое является и останется после нахождения решения членом Европейского союза", — заявил Христодулидис.

Конференция в Кран-Монтане проходила с 28 июня.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.