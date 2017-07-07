Греция надеется на решение кипрской проблемы, несмотря на позицию Турции

АФИНЫ, 7 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что позиция Турции на международной конференции по Кипру в Кран-Монтане была неприемлема, но планы решения кипрской проблемы остаются.
"Невозможно было принять права Турции на вмешательство на Кипре. Мечта и план решения кипрской проблемы остаются живыми",- написал Котзиас в своём аккаунте в твиттере.
Минувшей ночью генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции и что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.
Накануне вечером в перерыве переговоров глава МИД Греции Котзиас сообщил журналистам, что переговоры идут трудно, греческой стороне три раза удалось спасти их от провала.
Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.
По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.