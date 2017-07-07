Греция надеется на решение кипрской проблемы, несмотря на позицию Турции

АФИНЫ, 7 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что позиция Турции на международной конференции по Кипру в Кран-Монтане была неприемлема, но планы решения кипрской проблемы остаются.

"Невозможно было принять права Турции на вмешательство на Кипре. Мечта и план решения кипрской проблемы остаются живыми",- написал Котзиас в своём аккаунте в твиттере.

Минувшей ночью генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции и что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

Представитель кипрского правительства Никос Христодулидис возложил ответственность за провал международной конференции на Турцию и заявил, что Кипр продолжит борьбу за прекращение оккупации и воссоединение острова.

Накануне вечером в перерыве переговоров глава МИД Греции Котзиас сообщил журналистам, что переговоры идут трудно, греческой стороне три раза удалось спасти их от провала.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.