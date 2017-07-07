СВР отказалась комментировать данные CNN о 150 российских разведчиках в США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не комментирует сообщение телеканала CNN о том, что в США действуют якобы порядка 150 российских разведчиков, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель СВР Сергей Иванов.

"Мы не комментируем данное сообщение ", — сказал Иванов.

Собеседники телеканала CNN, не приводя никаких доказательств, сообщили, что число въезжающих в США россиян, которые подозреваются в разведывательной деятельности, значительно выросло после президентских выборов в ноябре 2016 года.

По словам анонимных источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы, помимо высылки 35 росийских дипломатов, ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

CNN неоднократно становился объектом критики. Так, например, президент США Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы".

Кроме того, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от CNN репортаж-опровержение, в котором телеканал должен признать свою неправоту в освещении ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша.