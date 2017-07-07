В Гамбурге в ходе ночных протестов ранены более сотни полицейских

Попытка организовать столкновения с полицией в Гамбурге

Попытка организовать столкновения с полицией в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Свыше ста полицейских ранены в ходе ночных столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, атакован полицейский автомобиль, информация о попытке атаковать полицейский участок не подтверждается, заявили РИА Новости в полиции города.

Двенадцатый саммит "большой двадцатки" открывается в пятницу в немецком Гамбурге.

Ранее некоторые немецкие СМИ сообщили о том, что протестующие попытались проникнуть в полицейский участок в районе станции "Альтона".

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет. Была совершена попытка атаковать полицейский автомобиль в районе "Альтоны", — сказала представитель ведомства, добавив, что, видимо, именно этот инцидент побудил некоторые СМИ написать о "попытке атаковать полицейский участок".

По словам представителя полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, куда собираются делегации участников саммита G20.

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