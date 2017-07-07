На юге Италии обрушился жилой дом

РИМ, 7 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Четырехэтажный жилой дом частично обрушился в пятницу утром на юге Италии, сообщает итальянская пожарная служба.

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Обрушение произошло в 6.20 по местному времени (7.20 мск) в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. По предварительным данным, под завалами двух верхних этажей находятся две семьи — всего восемь человек, которых ЧП могло застать во сне.

Причины инцидента устанавливаются. На месте работают представители нескольких спасательных служб, а также правоохранители. Прекращено движение по расположенной неподалеку железнодорожной ветке.