На юге Италии обрушился жилой дом

РИМ, 7 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Четырехэтажный жилой дом частично обрушился в пятницу утром на юге Италии, сообщает итальянская пожарная служба.
#ITALY #ANSA broadcast by #TheIsraelCompany✡: Crolla palazzina a Torre Annunziata, persone coinvolte https://t.co/0pvqD0WxHR— The Israel Company (@israel_flash) 7 июля 2017 г.
Причины инцидента устанавливаются. На месте работают представители нескольких спасательных служб, а также правоохранители. Прекращено движение по расположенной неподалеку железнодорожной ветке.