Госдеп США назвал переговоры единственным решением конфликта в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (446)

БАКУ, 7 июл – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что единственным решением Нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров.

Минобороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

"Единственным решением Нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности", — сказала Науэрт в ходе брифинга.

По ее словам, США по-прежнему глубоко обеспокоены нарушениями во вторник режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок.

"Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв", — сказала Науэрт.

Представитель пресс-службы госдепартамента отметила, что наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ США призывает стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

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