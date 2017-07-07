Госдеп США назвал переговоры единственным решением конфликта в Карабахе

БАКУ, 7 июл – РИА Новости, Вугар Гасанов. Представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что единственным решением Нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров.
"Единственным решением Нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности", — сказала Науэрт в ходе брифинга.
По ее словам, США по-прежнему глубоко обеспокоены нарушениями во вторник режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок.
"Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв", — сказала Науэрт.
Представитель пресс-службы госдепартамента отметила, что наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ США призывает стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.
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