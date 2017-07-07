Госкино на Украине заподозрили в коррупции

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Счетная палата начали проверку Государственного агентства страны по вопросам кино по подозрению в коррупции, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"Антикоррупционные органы взялись за Госкино. Детективы НАБУ уже изучают схемы хищения денежных средств и получения взяток работниками учреждения, а Счетная палата ищет нарушения в завышенных сметах фильмов", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Счетная палата начала аудит деятельности Госкино, контролеры хотят выяснить, как за последние три года расходовались государственные средства на развитие отечественного кинематографа.

"Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов. Ну, во-первых, объем финансирования, это, как правило, софинансирование, как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько частные инвесторы. А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных трансакций", — приводятся слова контролера Счетной палаты Игоря Зарембы.

Как отмечается, в Антикоррупционном бюро запросы получили от депутатов. В ведомстве сообщили, что следователей интересуют не только эпизоды с хищениями из бюджетов, но и коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.