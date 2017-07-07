В ДНР сообщили о 30 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.