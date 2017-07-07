МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Канады выплатили бывшему узнику Гуантанамо Омару Хадру 10,5 миллиона канадских долларов в качестве компенсации морального ущерба от пребывания в заключении на американской военной базе в Афганистане, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Хадр был задержан американским спецназом в Афганистане и заключен под стражу на военной базе Гуантанамо в октябре 2002 года по подозрению в использовании осколочной гранаты против военных США. Он стал самым юным узником Гуантанамо, попав туда в 15 лет. Только в декабре 2010 в рамках судебной сделки он признал, что ответственен за нападение на солдат. В сентябре 2012 года Хадра депортировали в Канаду, гражданином которой является.
Омар Хард родился в Торонто, но большую часть детства и юности провел в Пакистане и Афганистане. Спустя год после его ареста, отец Харда, который считался финансистом в ячейке террористической организации "Аль-Каида"*, был убит во время военной антитеррористической операции в Пакистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России