МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Канады выплатили бывшему узнику Гуантанамо Омару Хадру 10,5 миллиона канадских долларов в качестве компенсации морального ущерба от пребывания в заключении на американской военной базе в Афганистане, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, сумма, составляющая 8,1 миллиона долларов США, была переведена на счет Хадра еще в среду и сразу же была обналичена.

Хадр был задержан американским спецназом в Афганистане и заключен под стражу на военной базе Гуантанамо в октябре 2002 года по подозрению в использовании осколочной гранаты против военных США. Он стал самым юным узником Гуантанамо, попав туда в 15 лет. Только в декабре 2010 в рамках судебной сделки он признал, что ответственен за нападение на солдат. В сентябре 2012 года Хадра депортировали в Канаду, гражданином которой является.

Адвокаты Хадра с 2004 года обвиняли канадское правительство в том, что оно нарушило международное право, не защитив гражданина своей страны. По данным канадского издания Globe and Mail, Верховный суд Канады еще в 2010 году признал действия федеральных властей, принимавших участие в допросе Хадра в Афганистане, нарушающими "базовые канадские стандарты содержания несовершеннолетних заключенных".

Омар Хард родился в Торонто, но большую часть детства и юности провел в Пакистане и Афганистане. Спустя год после его ареста, отец Харда, который считался финансистом в ячейке террористической организации "Аль-Каида"*, был убит во время военной антитеррористической операции в Пакистане.

*Террористическая организация, запрещенная в России