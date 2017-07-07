Украинские силовики обвинили донбасских ополченцев в 25 обстрелах за сутки

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Украинские силовики заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"По сравнению с двумя предыдущими днями количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований вчера снова увеличилось. Так, за минувшие сутки… вооруженные банды 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины… В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения", — сообщает пресс-центр в Facebook

По информации силовиков, на приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов, огонь велся из стрелкового оружия, гранатометов и минометов вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Водяное, Гнутово, Павлополь и другие.

Как сообщается, на донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. По данным силовиков, из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов обстреливались их позиции в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского.

Силовики также сообщили, что на луганском направлении гранатометов обстреливались их опорные пункты в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.