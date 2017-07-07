МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Скотланд-Ярд обратился к общественности с просьбой предоставить информацию, которая поможет установить, кому именно принадлежал отрезанный палец, найденный в Лондоне почти семь лет назад, пишет газета Independent.

Палец был обнаружен 4 декабря 2010 года во дворе рядом с вокзалом "Юстон".

Детективы склонялись к версии, что палец мог принадлежать одной из жертв теракта в июле 2005 года, когда террорист-смертник подорвался в двухъярусном автобусе, проезжавшем недалеко от места находки. Однако после сравнения ДНК пальца с образцами погибших и выживших при взрыве, криминологи пришли к выводу, что он не связан с терактом. Более того, принадлежащий мужчине палец, согласно анализам, не мог принадлежать лицам, значащимся в национальной базе пропавших без вести.

"Определенно, это тайна. Мы исчерпали все линии расследования, но не смогли установить, кому принадлежит этот палец, и при каких обстоятельствах владелец его лишился", — заявил представитель центра по розыску пропавших Том Бун.

В своем заявлении полиция призывает граждан поделиться информацией, возможно связанной с обнаруженным пальцем, какой бы мелкой или незначительной она не казалась.