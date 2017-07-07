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В мире

В Гамбурге протесты перед G20 привели к десяткам раненых полицейских

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (88)
05:1507.07.2017
(обновлено: 05:20 07.07.2017)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваНочные столкновения в Гамбурге. 7 июля 2017 годаНочные столкновения в Гамбурге. 7 июля 2017 года
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Почти 80 сотрудников полиции получили ранения в четверг и в ночь на пятницу в стычках с протестующими, заполнившими Гамбург в преддверии открытия саммита G20.

Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций с супругами в Ханчжоу
© Пресс-служба Президента РФ
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"Группа двадцати" (G20)
Нападавшие — левые радикалы и антиглобалисты — присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты "черного блока" — агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля.

Печальную известность "черный блок" в Германии приобрел после участия в беспорядках в 2015 году во Франкфурте-на-Майне, где активисты попытались сорвать открытие новой штаб-квартиры Европейского Центробанка.

"Черный блок" в Санкт-Паули

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В 16.00 (17.00 мск) на Фишмаркт в квартале Санкт-Паули начался санкционированный и изначально мирный митинг "За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге". В нем принимали участие около 650 человек, однако к 19.00 (20.00 мск) число манифестантов выросло до 12 тысяч человек. Затем началась демонстрация, колонна двинулась в сторону Хафенштрассе, однако полиция была вынуждена блокировать шествие.

Как пояснил РИА Новости представитель полиции Гамбурга, в толпе образовалась группа людей, "блок", который насчитывал около тысячи человек. Они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях. Эти протестующие вели себя агрессивно, в какой-то момент они стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками.

Полиция безуспешно пыталась отделить "черный блок" от остальной части демонстрантов, были применены водометы, перцовый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).

Напряжение нарастало

Полиция применяет водометы против участников акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Fabrizio Bensch
На улицах Гамбурга находятся до шести тысяч манифестантов
После окончания демонстрации на Хафенштрассе обстановка в городе оставалась напряженной — на улицах находились, по данным полиции, около шести тысяч участников протестов.

Полицейские группами в 15-30 человек дежурили на перекрестках возле международного торгового центра, где в пятницу должен открыться саммит "двадцатки". Тут же стояли водометы и полицейские автобусы. Ближайшие улицы за периметром оцепления были дополнительно перекрыты металлическими решетками либо высокими пластиковыми панелями. В небо были подняты вертолеты.

К месту проведения заявленного митинга в квартале Шанценфиртель — в пешей доступности от Хафенштрассе и квартала Санкт-Паули — ехала череда полицейских машин. Именно туда, по всей видимости, устремились и участники протестов из центра города.

Пешком от Рипербана

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Около 22.30 (23.30 мск) возле станции городской электрички "Рипербан" собрались несколько сотен протестующих. В основном, это были подростки, они пили пиво, сидели на асфальте. Число людей постепенно увеличивалось. Под ногами валялись осколки бутылок, доски, сорванные дорожные знаки. Полиции поблизости не было, на перроне вокзала патрули тоже отсутствовали.

В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция — позор Гамбурга!", "Полиция — прочь!".

Еще примерно через 500 метров впереди зажглись прожекторы. Полицейские, которые перегородили дорогу, обратились к толпе с призывом прекратить шествие и разойтись. Затем на дорогу выехали три водомета. Они двигались колонной на небольшом расстоянии друг за другом.

Кричащие подростки побежали в сторону домов, некоторые укрылись за мусорными контейнерами на обочине и кидали в водометы пустые бутылки и камни. Несколько человек выскочили на проезжую часть, откуда так же бросали в машины разные предметы.

Водометы сначала не устанавливали максимальный напор воды, однако после нападения выпустили длинные, многометровые струи, разогнав с пути оставшихся людей. Выпустив всю воду, они быстро уехали.

Прятавшиеся в кустах и между домами люди снова высыпали на проезжую часть, под ногами текла вода. Быстрым шагом толпа дошла до ближайшего перекрестка. Там часть протестующих ушла через дворы, ориентировочно, в сторону Шанценфиртель. Другая часть осталась на перекрестке, блокированном с одной стороны группой полицейских в шлемах и бронежилетах. Столкновений не было.

Ночные сводки

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Как заявили РИА Новости в полиции, митинг в Шанценфиртель завершился около полуночи. В городе в районе между Рипербаном и станцией "Алтона" находились около тысячи демонстрантов. Всю ночь на пульт дежурного поступали сигналы о нанесении протестующими вреда имуществу — они били витрины, изрисовывали стены домов, жгли мусорные контейнеры, также пострадали несколько автомобилей. Однако к 2.00 (3.00) обстановка в городе стала спокойнее. Небольшие группы антиглобалистов передвигаются по центру.

В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много. В полиции РИА Новости сообщили, что есть задержанные, однако информация об их числе пока закрыта.

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