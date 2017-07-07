В Гамбурге протесты перед G20 привели к десяткам раненых полицейских

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Почти 80 сотрудников полиции получили ранения в четверг и в ночь на пятницу в стычках с протестующими, заполнившими Гамбург в преддверии открытия саммита G20.
Печальную известность "черный блок" в Германии приобрел после участия в беспорядках в 2015 году во Франкфурте-на-Майне, где активисты попытались сорвать открытие новой штаб-квартиры Европейского Центробанка.
"Черный блок" в Санкт-Паули
Как пояснил РИА Новости представитель полиции Гамбурга, в толпе образовалась группа людей, "блок", который насчитывал около тысячи человек. Они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях. Эти протестующие вели себя агрессивно, в какой-то момент они стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками.
Полиция безуспешно пыталась отделить "черный блок" от остальной части демонстрантов, были применены водометы, перцовый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).
Напряжение нарастало
Полицейские группами в 15-30 человек дежурили на перекрестках возле международного торгового центра, где в пятницу должен открыться саммит "двадцатки". Тут же стояли водометы и полицейские автобусы. Ближайшие улицы за периметром оцепления были дополнительно перекрыты металлическими решетками либо высокими пластиковыми панелями. В небо были подняты вертолеты.
К месту проведения заявленного митинга в квартале Шанценфиртель — в пешей доступности от Хафенштрассе и квартала Санкт-Паули — ехала череда полицейских машин. Именно туда, по всей видимости, устремились и участники протестов из центра города.
Пешком от Рипербана
В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция — позор Гамбурга!", "Полиция — прочь!".
Еще примерно через 500 метров впереди зажглись прожекторы. Полицейские, которые перегородили дорогу, обратились к толпе с призывом прекратить шествие и разойтись. Затем на дорогу выехали три водомета. Они двигались колонной на небольшом расстоянии друг за другом.
Кричащие подростки побежали в сторону домов, некоторые укрылись за мусорными контейнерами на обочине и кидали в водометы пустые бутылки и камни. Несколько человек выскочили на проезжую часть, откуда так же бросали в машины разные предметы.
Водометы сначала не устанавливали максимальный напор воды, однако после нападения выпустили длинные, многометровые струи, разогнав с пути оставшихся людей. Выпустив всю воду, они быстро уехали.
Прятавшиеся в кустах и между домами люди снова высыпали на проезжую часть, под ногами текла вода. Быстрым шагом толпа дошла до ближайшего перекрестка. Там часть протестующих ушла через дворы, ориентировочно, в сторону Шанценфиртель. Другая часть осталась на перекрестке, блокированном с одной стороны группой полицейских в шлемах и бронежилетах. Столкновений не было.
Ночные сводки
В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много. В полиции РИА Новости сообщили, что есть задержанные, однако информация об их числе пока закрыта.