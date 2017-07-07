В Гамбурге на "полях" G20 Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведут отдельную встречу на "полях" саммита G20 Гамбурге, сообщает госдепартамент.

Согласно графику госсекретаря, который распространил госдепартамент, встреча с Лавровым пройдет в 11.35 мск, то есть до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа глав внешнеполитических ведомств пройдет за закрытыми дверями.

Кроме того, в пятницу у Тиллерсона запланированы встречи с главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.