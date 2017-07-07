Переговоры на международной конференции по Кипру завершились безрезультатно

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Переговоры на международной конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане завершились безрезультатно, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что достичь соглашения по объединению острова помешала позиция Турции, настаивающей на сохранении на Кипре своего воинского контингента.
Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.
По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.