Переговоры на международной конференции по Кипру завершились безрезультатно

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Переговоры на международной конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане завершились безрезультатно, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я должен с большим сожалением сказать вам, что несмотря на твердую приверженность и заинтересованность всех делегаций и участников встречи… конференция по Кипру закрылась без достигнутого соглашения", — приводит слова Гутерреша агентство Рейтер

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что достичь соглашения по объединению острова помешала позиция Турции, настаивающей на сохранении на Кипре своего воинского контингента.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.