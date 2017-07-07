Рекс Тиллерсон 10 июля обсудит в Кувейте ситуацию вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 10 июля посетит Кувейт, где обсудит ситуацию вокруг Катара, сообщает госдепартамент.

"По приглашению эмира Кувейта госсекретарь отправится в Кувейт 10 июля, где он встретится с высокопоставленными официальными лицами Кувейта, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по урегулированию спора в Персидском заливе", — говорится в сообщении ведомства.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.