Рекс Тиллерсон 10 июля обсудит в Кувейте ситуацию вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 10 июля посетит Кувейт, где обсудит ситуацию вокруг Катара, сообщает госдепартамент.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.