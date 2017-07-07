Американский минюст предъявил обвинения в мошенничестве экс-менеджеру Audi

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило бывшему менеджеру компании Audi обвинение в мошенничестве, касающемся подтасовки результатов тестов на выбросы вредных веществ дизельными автомобилями производителя.
Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.