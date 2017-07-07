В Монголии началось голосование во втором туре президентских выборов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов началось в Монголии, передает агентство Монцамэ.

Первоначально проведение решающего тура было намечено на 9 июля, но власти перенесли его на два дня в связи со спортивным праздником.

В первом туре никто из трех кандидатов на пост президента Монголии не набрал более 50% голосов, необходимых для прямой победы на выборах.

Кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга набрал в первом туре 38% голосов, опередив действующего спикера парламента страны и лидера Монгольской народной партии (МНП) Миеэгомбына Энхболда.

В пятницу избирателям предстоит выбор между этими двумя претендентами. Голосование началось в 7.00 (02.00 мск) и продлится до 22.00 (17.00 мск).

Президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию (ДП), пробыл на посту два срока и не имеет права баллотироваться в третий раз.