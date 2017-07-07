МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.
По словам пожелавших остаться неназванными источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы помимо высылки 35 дипломатов РФ ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
CNN неоднократно становился объектом критики. Так, например, президент США Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы".
Кроме того, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от CNN репортаж-опровержение, в котором телеканал должен признать свою неправоту в освещении ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша.