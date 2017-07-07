ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Группа сенаторов США в четверг обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность — загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Письмо направили сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и сенатор-демократ Джин Шахин. Поводом для обращения стала запланированная на пятницу первая встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Сенаторы выражают "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач ("dachas" — как пишут авторы послания).

"Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире", — пишут сенаторы.

"Хотя мы понимаем большую цель по поиску сотрудничества (с РФ – ред.), мы снова и снова видим ограниченность желания России работать вместе с США… Мы призываем вас исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений с Путиным в ходе вашей предстоящей поездки", — отмечают авторы письма.

Сенаторы полагают, что в противном случае "возможности российской разведки" против США будут усилены, а для американских дипломатов в России будет исходить угроза со стороны российских властей. Ранее обе этих причины, наряду со "вмешательством РФ" в выборы в США, указывались как причина закрытия дипломатических объектов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что терпение российской стороны по этому вопросу на исходе.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в предвыборный процесс, аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "абсолютно голословными" и бездоказательными. Путин заявлял, что в политические процессы по всему миру вмешиваются как раз-таки США.