Арабская "четверка" обвинила Катар в срыве посреднических усилий

КАИР, 3 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран, говорится в совместном заявлении арабской четверки.

"Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", — говорится в совместном заявлении арабских государств, которое публикует египетское агентство МЕНА.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.