Заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов намечено на 13 июля

БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Заседание Совета Россия – НАТО на уровне постпредов намечено на 13 июля, сообщил РИА Новости представитель НАТО.

"Заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов пройдет 13 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс рассчитывает провести заседание Совета Россия — НАТО до летних каникул и запросила у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.