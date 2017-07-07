На улицах Гамбурга находятся до шести тысяч манифестантов

Полиция применяет водометы против участников акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Полиция применяет водометы против участников акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Общее число манифестантов на ночных улицах Гамбурга составляет до шести тысяч человек, сообщили РИА Новости в полиция города.

"По нашим оценках, число манифестантов в районе Санкт-Паули составляет до шести тысяч человек. Полиция наблюдает за их передвижением", — сказал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга. В ответ демонстранты начали бросать в машины правоохранителей бутылки и камни.