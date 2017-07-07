В Гамбурге пятнадцать полицейских ранили в столкновениях с протестующими

Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пятнадцать полицейских ранены в результате столкновений с манифестантами в Гамбурге, трое из них госпитализированы, есть задержанные, заявил РИА Новости официальный представитель городской полиции.

"На данный момент мы располагаем информацией о 15 раненых полицейских, трое из них госпитализированы. Есть задержанные, но об их количестве мы пока не делаем заявлений", — заявил представитель полиции.

В пятницу в Гамбурге начнется двенадцатый саммит "большой двадцатки". На саммит приедут, в частности, лидеры Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии и Европейского союза.