В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около 23.00 мск группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала "Альтона" в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.

В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.