Посмотреть в глаза друг другу: чем важна встреча Путина и Трампа

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились встретиться на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. И в Вашингтоне и в Москве подтвердили, что главной темой переговоров двух президентов станут ситуация в Сирии, противостояние ИГ* и обсуждение "двусторонних российско-американских отношений". Впрочем, последнее может включать в себя самый широкий спектр международных проблем, затрагивающих Украину, КНДР, Иран.

Именно пункт о "двусторонних отношениях" обсуждается наиболее активно. Прошлогодняя президентская кампания Трампа во многом была построена на его обещаниях наладить отношения с Россией и возобновить диалог, но сразу же после его избрания это обернулось для 45-го президента США безудержной антироссийской истерией, напоминающей мрачные времена маккартизма. Сразу три инстанции — ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса — ведут расследования "связей" команды Трампа с Кремлем и "российского влияния" на американские выборы, пресса фонтанирует все новыми "разоблачениями", построенными на ничем не подтвержденной информации из анонимных источников.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года

В такой ситуации Дональду Трампу пришлось отказаться от немедленного претворения в жизнь своих обещаний отменить антироссийские санкции и начать диалог с Кремлем. С Владимиром Путиным он до сих пор общался только по телефону.

Главное — сама встреча

Личная встреча Трампа с Путиным наконец состоится, но не стоит завышать ожидания от нее, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он убежден, что 80% эффекта от этой встречи — в самом факте того, что она будет иметь место.

"То, что переговоры российского и американского лидеров произойдут, способно очень сильно стабилизировать ситуацию по основным "линиям напряжения" в мире. Очень важной темой станет Сирия — именно там у России и США больше всего точек соприкосновения, по которым могут быть достигнуты основные договоренности. Хотя рассчитывать на то, что по итогам этой встречи будут подписаны какие-то конкретные документы, кардинально меняющие ситуацию, было бы все-таки наивно", — говорит Дмитрий Абзалов.

Особых ожиданий от встречи Трампа и Путина не испытывает и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайтс.

"Хотя оба президента хотят улучшить двусторонние отношения и не критикуют друг друга, какой-то озвучиваемой повестки дня для двусторонней встречи нет. Ясных результатов нет – нет разработки соглашения по контролю за вооружениями, сирийский конфликт не разрешен, нет замораживания ядерного оружия на Корейском полуострове, американские санкции против России не отменены, конфликты на Украине и в Грузии не разрешены", — говорит американский эксперт.

"Думаю, встреча Трампа и Путина состоится в любом случае — даже если перед ней произойдет что-то экстраординарное, например военные Пентагона уничтожат какой-либо очередной сирийский объект. Ожидать каких-то быстрых результатов от российско-американских отношений вряд ли возможно, президенты, скорее всего, не объявят о революционных решениях. Проблемы, которые существуют, носят системный характер. К тому же в области внешней политики Трамп связан по рукам и ногам и не может себе позволить каких-то смелых решений в отношении России", — соглашается программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Вряд ли в России и в США есть какие-либо высокие ожидания от встречи президентов, хотя это ни в коей мере не приуменьшает ее значения, полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв. Он убежден, что встреча Путина и Трампа в любом случае станет прорывом в двусторонних отношениях.

© AFP 2017 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 © AFP 2017 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017

"Политика Дональда Трампа в отношении России находится под воздействием сильнейшей внутриполитической борьбы в США. И сам факт встречи с российским президентом для него — важнейший шаг в реализации собственной внешнеполитической повестки", — утверждает аналитик.

Окно возможностей для Трампа

Важность встречи Путина и Трампа состоит в том, что она покажет стремление американской администрации и российского руководства не пускать отношения на самотек, а быть приверженцами трудной, медленной, не всегда публичной, но очень важной работы по разрешению прикладных и фундаментальных вопросов в российско-американских отношениях, считает Дмитрий Суслов.

"Главное — то, что по итогам этой встречи могут быть возобновлены переговоры, начатые на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, по обсуждению трудностей российско-американских отношений. Будет запущен диалог по вопросам стратегической стабильности, в частности о судьбе договоров РСМД и СНВ-3. Выработка новой концепции стратегической стабильности — это главная сфера российско-американских отношений, главная added value (добавленная стоимость. — Прим. ред.), которую российско-американские отношения дают миру. Наконец, России и США важно запустить на этом саммите диалог по Сирии, по разграничению сфер ответственности по Сирии, поскольку без разграничения сфер ответственности невозможно эффективно работать по уничтожению ИГ* и радикальных террористов на Ближнем Востоке", — говорит эксперт.

Не менее важно договориться о более углубленном и интенсивном характере взаимодействия по линии военных, об обмене развединформацией и наладить обмен сведениями о военных действиях. Это позволит избегать таких неприятных инцидентов, как уничтожение сирийских самолетов американцами, и позволит добиться серьезной деэскалации ситуации в Сирии, убежден Дмитрий Суслов.

Встреча на уровне президентов откроет путь к размораживанию широкого спектра как двусторонних, так и многосторонних переговорных процессов, подтверждает Дмитрий Абзалов. Существует целый ряд переговорных групп на уровне министерств и правительств, деятельность которых была скована отсутствием переговоров на высшем уровне и тем давлением, которое все это время оказывалось на Трампа в США.

"Сейчас, когда все расследования, касающиеся "российских связей" администрации Белого дома, зашли в тупик и пока не дают пищу для новых спекуляций, пока скандал с увольнением экс-директора ФБР Джеймса Коми тоже как-то поутих, у Трампа возникло хорошее окно возможностей, чтобы показать: диалог с Россией отвечает национальным интересам США", — полагает Дмитрий Абзалов.

© AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017 © AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Рукопожатие важнее документов

По мнению Дмитрия Суслова, будет очень важно, если президенты в очередной раз подтвердят приверженность разрешению украинского кризиса в рамках Минских соглашений.

"Хотя возможности США по разрешению кризиса на Украине ограниченны, важно провозглашение приверженности тому, что он все-таки будет разрешен, что успех этого разрешения зависит от проведения четких внутриполитических реформ украинской стороной. Именно так сказано в минских документах", — напоминает Дмитрий Суслов.

В то же время российской стороне при новом выстраивании отношений с Соединенными Штатами надо соблюдать осторожность, предупреждает Тимофей Бордачёв.

"Трамп, как опытный бизнесмен, намерен играть с Россией довольно жестко, пытаться шантажировать и выбивать уступки. Хотя это может и не проявиться при первой встрече лидеров, которая, скорее всего, будет просто их знакомством", — считает аналитик.

В лучшем случае, обе стороны могут объявить о каких-то незначительных соглашениях, но наиболее вероятно, что они сделают некоторые общие заявления о сотрудничестве – например, о борьбе против терроризма – но без конкретных результатов, считает Ричард Вайц.

"В США на Трампа оказывается серьезное давление, чтобы он проводил жесткую линию – американское общественное мнение, большинство конгрессменов, основные союзники по НАТО и даже некоторые из его основных министров скептически относятся к надеждам на российско-американское примирение, о котором Трамп говорил в ходе кампании", — напоминает он.

Переход российско-американских отношений на уровень диалога лидеров стран способен нивелировать те враждебные действия, которые в последнее время совершались Вашингтоном против Москвы, убежден Дмитрий Абзалов. Но еще важнее то, что встреча президентов станет позитивным сигналом всему миру, утверждает он.

"То, что какие-либо договоренности, если их удастся достичь, будут, скорее всего, рамочными, не отменяет главного: на фоне эрозии инструментов, которые работали после Второй мировой войны, ядерные страны, способные полностью уничтожить друг друга, должны продемонстрировать умение договариваться друг с другом. Этот жест — попытка устранить турбулентность, существующую сейчас в мире", — подчеркивает Дмитрий Абзалов.

Современный мир, по его словам, очень сильно изменился. В нем очень много напряженности и очень много рисков. И простое рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа будет намного важнее многих серьезных документов.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.