В Белом доме рассказали, какие темы обсуждали Трамп и Меркель

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг накануне саммита G20 обсудили в Гамбурге актуальные международные проблемы, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Меркель встречались для "координации по ключевым направлениям политики в преддверии завтрашнего саммита G20".

"Руководители обсудили ряд общих приоритетов в области внешней политики и безопасности, включая активизацию выполнения минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми его соседями из Персидского залива и арабскими соседями, а также денуклеаризацию Корейского полуострова", — говорится в сообщении Белого дома.

В пятницу Трамп примет участие в саммите G20 в Гамбурге. Кроме того, на "полях" саммита состоятся его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.