США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США продолжает беспокоить ситуация с безопасностью на Донбассе, Соединенные Штаты дорожат теплыми отношениями с правительством Украины и отказываться от них не собираются, заявила в рамках регулярного брифинга представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью на Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции", — ответила она на вопрос журналиста, могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии "на полях" саммита G20.

"У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно", — подчеркнула она.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.