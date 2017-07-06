Китай выступит против заявления G20 по климату, если его не подпишут США

ГАМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Китай выступает против совместного заявления "Большой двадцатки" по защите климата, если его не поддержат США, заявил в четверг заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

Ранее первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что борьба с глобальным потеплением будет вестись в формате G19 из-за решения США отказаться от выполнения Парижского соглашения по климату.

"Никто не должен исключаться", — цитирует Гуанъяо агентство DPA.

Он подчеркнул, что заявления саммита должны поддержать все, кто принимает участие в двухдневной встрече.

Выступая 19 июня в Гамбурге, канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что общего коммюнике вообще не будет, если с ним не согласятся все лидеры. Среди спорных тем она назвала борьбу с изменением климата и свободную торговлю.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.