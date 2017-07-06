В Белом доме рассказали, сколько продлится встреча Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу на "полях" саммита G20 в Гамбурге, займет около получаса.

Как следует из программы американского президента, обнародованной Белым домом, встреча, как и было запланировано, начнется в 16.45 мск в Hamburg Messe – выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится "расширенная встреча", то есть не беседа "один на один".

Отъезд из Hamburg Messe в графике Трампа стоит на 17.20 мск. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.