Габриэль и Тиллерсон обсудят в пятницу ситуацию в Катаре, Сирию, Украину

ГАМБУРГ, 6 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу "на полях" саммита G20 обсудят ситуацию в Персидском заливе, кризисы на Украине и в Сирии, сообщил в четверг МИД Германии.

"Министр иностранных дел Габриэль "на полях" саммита "Большой двадцатки" в пятницу во второй половине даже проведёт встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. В центре разговора будут международные вопросы, в том числе кризис в Персидском заливе, ситуация на Украине и в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.