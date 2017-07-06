Евросоюз обещает поддержать Великобританию, если Brexit будет запущен назад

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Евросоюз поддержит Великобританию, если процесс выхода страны из ЕС (Brexit) будет запущен назад, пишет агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Шойбле отметил, что ему не следует советовать Великобритании менять свое решение по выходу из ЕС, однако добавил, что если бы "Британия двигалась в этом направлении, дверь была бы открыта, даже после Brexit".

В свою очередь Лагард заявила о том, что решение по Brexit не должно быть необратимым. Она также добавила, что ЕС и Великобритания должны продолжать тесно сотрудничать. При этом глава МВФ отметила, что существуют глобальные проблемы, которые требуют более глобального сотрудничества.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.