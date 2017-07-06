Госдеп заявил о намерении помочь Ираку в восстановлении экономики

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США намерены выделить Ираку 150 миллионов долларов по линии Программы развития ООН, сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, средства пойдут на поддержку "усилий правительства Ирака по стабилизации в районах, освобожденных от ИГ* (группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ – ред.)".

"Средства пойдут на основные меры безопасности, восстановление необходимых услуг (населению), восстановление местной экономики, стабилизацию (положения) общин. Они позволят иракцам вернуться домой", — заявила Науэрт на брифинге.

Представитель ведомства сообщила, что таким образом общий объем средств США на стабилизацию в Ираке составит 265 миллионов долларов за последние два года.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.