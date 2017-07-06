США высказались против предложения России и Китая заморозить военные учения

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США против предложения РФ и КНР заморозить военные учения в районе Корейского полуострова для решения ядерной проблемы КНДР, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы не видим никакой равнозначности (действий КНДР – ред.) с действиями, которые предпринимают США вместе с союзниками, включая Южную Корею и Японию", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, как в Вашингтоне относятся к предложению со стороны РФ и КНР заморозить ракетную программу КНДР и одновременно военные учения США и их союзников в регионе.

"Это (учения – ред.) происходит уже давно, и это законно… Это не изменится", — добавила Науэрт.