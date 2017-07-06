США будут продолжать оказывать давление на Китай в вопросе влияния на КНДР

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Китай, чтобы он использовал все свои возможности для прекращения Пхеньяном ядерной и баллистической программ, заявила в рамках регулярного брифинга представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы продолжаем работать с Китаем, говорить с Китаем, как мы делаем со всеми нациями по поводу использования возможностей, которые у них есть (в вопросе влияния на КНДР). И Китай имеет уникальные возможности по Северной Корее, поскольку у них есть эти сильные торговые связи. Итак, мы продолжаем оказывать давление на Китай и будем ожидать и просить его делать больше в этом вопросе", — сказала она.