Госдеп: Китай может сделать гораздо больше для оказания давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США убеждены, что Китай может сделать "гораздо больше" для оказания давления на КНДР, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Еще многое предстоит сделать, мы все еще находимся на ранней стадии "кампании по оказанию давления" на КНДР. Мы продолжаем считать, что Китай может сделать гораздо больше в своих попытках оказать дополнительное давление на Северную Корею", — сообщила Науэрт.

Она отметила, что США продолжают работать с Пекином по этому вопросу.

"Я ожидаю, что мы продолжим оказывать давление на Северную Корею", — добавила она.