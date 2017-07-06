ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Россия и Франция имеют общее видение по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ни в чем с Францией не расходимся в отношении базы, на которой нужно урегулирования достигать, как не расходимся и в том, что это надо делать побыстрее", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

"Надеюсь, что те контакты, которые были у президента (Украины) Петра Порошенко в Париже не так давно, и те контакты, которые будут у него с (госсекретарем США) Рексом Тиллерсоном буквально в эти дни, помогут украинскому руководству осознать свою ответственность и выполнить свою часть минских договорённостей", — добавил министр.