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В мире

Путин и Трамп "померятся силами" в Гамбурге: западные СМИ о саммите G20

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (70)
21:3506.07.2017
(обновлено: 21:38 06.07.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото.Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Накануне саммита G20 в Гамбурге западные СМИ активно высказывают предположения о том, как пройдет мероприятие, в том числе один из его ключевых моментов — первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча Путина и Трампа состоится во второй половине дня пятницы

Немецкие СМИ пишут, что саммит будет интересен в первую очередь из-за сложной ситуации на международной арене и "личных особенностей" участников. Журналисты Sueddeutsche Zeitung отмечают, что особое внимание привлекает президент США Дональд Трамп, который впервые встретится со своими коллегами в рамках такого формата. Издание указывает на два основных фактора, которые повлияют на атмосферу саммита: новый виток соперничества между Китаем и США и обещание Трампа выстроить "особые отношения" с Путиным, данное в ходе предвыборной кампании.

В то же время немецкая пресса предлагает не возлагать больших надежд на переговоры президентов в Гамбурге. Встреча скорее станет способом выяснить, какие отношения в дальнейшем сложатся между главами мировых держав. Bild подчеркивает, что даже если американский президент захочет поспособствовать улучшению отношений с Россией, у него будут связаны руки.

"Малейший шаг навстречу Москве навлечет на Трампа большие подозрения даже в его собственной Республиканской партии", — говорится в статье. 

В то же время, как отмечает Bild, большое значение может иметь выбранный формат переговоров. Если состоится официальная встреча, это станет признаком того, что отношения России и США возвращаются в правильное русло. Если все ограничится неофициальной и символической беседой, это будет означать, что обе стороны мало заинтересованы в налаживании контакта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель заявила, что не будет посредником между Путиным и Трампом на G20

"Встреча сыграет роль "пробного шара", и речь здесь пойдет о том, чтобы произвести лучшее впечатление. Мир будет наблюдать за предстоящим рукопожатием. Всего несколько минут решат, кто окажется "сильнейшим" в ходе этого саммита", — пишет издание.

Die Welt также обращает внимание на ограниченность возможностей Трампа в отношении России. В США на президента оказывается сильное давление, и американские политики будут следить за каждым его жестом в Гамбурге. Американский минфин не так давно расширил санкционный список против Москвы, а сенаторы от обеих партий договорились о принятии закона, лишающего президента права отменять антироссийские меры, напоминает издание. Таким образом, у Трампа почти нет шансов сделать что-либо для улучшения отношений с Москвой, считают журналисты.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
G2 и Трамп: до Америки доходит, что она перестала быть мировым лидером

Американские СМИ также обсуждают предстоящую встречу российского и американского президентов. Как отмечает Newsweek, решимость Путина столкнется с привычкой Трампа превращать каждое рукопожатие с мировым лидером в "проверку" как символической, так и физической силы.

CNN цитирует бывшего чиновника администрации Барака Обамы Дерека Чолле, который "ожидает олимпийского уровня демонстрации собственного превосходства от обоих лидеров". Журналисты телеканала сомневаются в том, что американский президент "одержит победу". "Трамп оказался в невыгодном положении. Он ослаблен внутри страны, самонадеянно бросается из одной политической бури в другую, оставляя крайне мало пространства для маневров во внешней политике", — говорится в статье.

CNN отмечает, что встреча имеет особое стратегическое значение, поскольку именно сейчас страны переживают самый опасный этап двусторонних отношений со времен холодной войны.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
G2 и Трамп: до Америки доходит, что она перестала быть мировым лидером

Корреспондент Блумберг Майкл Макки обращает внимание на то, что, хотя президент США собирается на встречу без какого-либо конкретного плана, он сможет "противостоять Путину, который имеет репутацию жесткого переговорщика и очень сильного лидера". "Итак, Трамп докажет, что он непотопляем, а Путин получит дополнительную рекламу, которая повысит его рейтинг внутри страны, показав, что он может дать отпор американскому президенту и донести до него свою точку зрения", — резюмирует он.

В другом материале агентство отмечает, что Трампу может не хватить знаний для обсуждения глобальных проблем по сравнению с российским лидером, который имеет в подобных вопросах большой опыт.

The Wall Street Journal больше склонна верить в успех американского президента, который, по мнению журналистов, должен продемонстрировать, что какие-либо уступки со стороны США возможны только после того, как Москва изменит политическую линию.

"Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", — пишет издание.

По мнению журналиста The Guardian Джулиана Борджера, предстоящая встреча может стать сложным испытанием для Трампа в первую очередь из-за того, что во время переговоров его слова, мимика и жесты будут "скрупулезно анализироваться" на предмет "российского влияния". Журналист отмечает, что Москва, скорее всего, хорошо подготовилась к встрече, тщательно оценив ситуацию и наметив желаемые цели. Кроме того, у Путина будут и другие преимущества при встрече с Трампом, поскольку российский лидер имеет больше влияния в собственной стране, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.

Даже несмотря на то, что встречи Трампа с Ангелой Меркель и Си Цзиньпином совершенно точно не будут легкими, диалог американского президента с Путиным должен стать "кульминацией" визита лидера Соединенных Штатов на саммит G20, пишет бельгийская La Libre.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горбачев рассказал, чего ждет от предстоящей встречи Путина и Трампа

При первой встрече Дональд Трамп и Владимир Путин смогут "помериться силами", утверждает французская газета Le Monde. Кроме того, сложная обстановка, усугубленная недавними северокорейскими испытаниями, вынуждает американского президента искать союзников. Ни его визит в Польшу, ни диалог с китайским лидером Си Цзиньпином не будут иметь для Трампа значения, сопоставимого со встречей с Владимиром Путиным, подчеркивает издание.

Что касается повестки дня саммита, то, по мнению журналистов, главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис, Украина и антироссийские санкции, а также "российское вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 году.

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