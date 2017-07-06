Путин и Трамп "померятся силами" в Гамбурге: западные СМИ о саммите G20

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Накануне саммита G20 в Гамбурге западные СМИ активно высказывают предположения о том, как пройдет мероприятие, в том числе один из его ключевых моментов — первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Немецкие СМИ пишут, что саммит будет интересен в первую очередь из-за сложной ситуации на международной арене и "личных особенностей" участников. Журналисты Sueddeutsche Zeitung отмечают, что особое внимание привлекает президент США Дональд Трамп, который впервые встретится со своими коллегами в рамках такого формата. Издание указывает на два основных фактора, которые повлияют на атмосферу саммита: новый виток соперничества между Китаем и США и обещание Трампа выстроить "особые отношения" с Путиным, данное в ходе предвыборной кампании.

В то же время немецкая пресса предлагает не возлагать больших надежд на переговоры президентов в Гамбурге. Встреча скорее станет способом выяснить, какие отношения в дальнейшем сложатся между главами мировых держав. Bild подчеркивает, что даже если американский президент захочет поспособствовать улучшению отношений с Россией, у него будут связаны руки.

"Малейший шаг навстречу Москве навлечет на Трампа большие подозрения даже в его собственной Республиканской партии", — говорится в статье.

В то же время, как отмечает Bild, большое значение может иметь выбранный формат переговоров. Если состоится официальная встреча, это станет признаком того, что отношения России и США возвращаются в правильное русло. Если все ограничится неофициальной и символической беседой, это будет означать, что обе стороны мало заинтересованы в налаживании контакта.

"Встреча сыграет роль "пробного шара", и речь здесь пойдет о том, чтобы произвести лучшее впечатление. Мир будет наблюдать за предстоящим рукопожатием. Всего несколько минут решат, кто окажется "сильнейшим" в ходе этого саммита", — пишет издание.

Die Welt также обращает внимание на ограниченность возможностей Трампа в отношении России. В США на президента оказывается сильное давление, и американские политики будут следить за каждым его жестом в Гамбурге. Американский минфин не так давно расширил санкционный список против Москвы, а сенаторы от обеих партий договорились о принятии закона, лишающего президента права отменять антироссийские меры, напоминает издание. Таким образом, у Трампа почти нет шансов сделать что-либо для улучшения отношений с Москвой, считают журналисты.

Американские СМИ также обсуждают предстоящую встречу российского и американского президентов. Как отмечает Newsweek, решимость Путина столкнется с привычкой Трампа превращать каждое рукопожатие с мировым лидером в "проверку" как символической, так и физической силы.

CNN цитирует бывшего чиновника администрации Барака Обамы Дерека Чолле, который "ожидает олимпийского уровня демонстрации собственного превосходства от обоих лидеров". Журналисты телеканала сомневаются в том, что американский президент "одержит победу". "Трамп оказался в невыгодном положении. Он ослаблен внутри страны, самонадеянно бросается из одной политической бури в другую, оставляя крайне мало пространства для маневров во внешней политике", — говорится в статье.

CNN отмечает, что встреча имеет особое стратегическое значение, поскольку именно сейчас страны переживают самый опасный этап двусторонних отношений со времен холодной войны.

Корреспондент Блумберг Майкл Макки обращает внимание на то, что, хотя президент США собирается на встречу без какого-либо конкретного плана, он сможет "противостоять Путину, который имеет репутацию жесткого переговорщика и очень сильного лидера". "Итак, Трамп докажет, что он непотопляем, а Путин получит дополнительную рекламу, которая повысит его рейтинг внутри страны, показав, что он может дать отпор американскому президенту и донести до него свою точку зрения", — резюмирует он.

В другом материале агентство отмечает, что Трампу может не хватить знаний для обсуждения глобальных проблем по сравнению с российским лидером, который имеет в подобных вопросах большой опыт.

The Wall Street Journal больше склонна верить в успех американского президента, который, по мнению журналистов, должен продемонстрировать, что какие-либо уступки со стороны США возможны только после того, как Москва изменит политическую линию.

"Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", — пишет издание.

По мнению журналиста The Guardian Джулиана Борджера, предстоящая встреча может стать сложным испытанием для Трампа в первую очередь из-за того, что во время переговоров его слова, мимика и жесты будут "скрупулезно анализироваться" на предмет "российского влияния". Журналист отмечает, что Москва, скорее всего, хорошо подготовилась к встрече, тщательно оценив ситуацию и наметив желаемые цели. Кроме того, у Путина будут и другие преимущества при встрече с Трампом, поскольку российский лидер имеет больше влияния в собственной стране, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.

Даже несмотря на то, что встречи Трампа с Ангелой Меркель и Си Цзиньпином совершенно точно не будут легкими, диалог американского президента с Путиным должен стать "кульминацией" визита лидера Соединенных Штатов на саммит G20, пишет бельгийская La Libre.

При первой встрече Дональд Трамп и Владимир Путин смогут "помериться силами", утверждает французская газета Le Monde. Кроме того, сложная обстановка, усугубленная недавними северокорейскими испытаниями, вынуждает американского президента искать союзников. Ни его визит в Польшу, ни диалог с китайским лидером Си Цзиньпином не будут иметь для Трампа значения, сопоставимого со встречей с Владимиром Путиным, подчеркивает издание.

Что касается повестки дня саммита, то, по мнению журналистов, главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис, Украина и антироссийские санкции, а также "российское вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 году.