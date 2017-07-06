В Гамбурге полиция применила против демонстрантов водометы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полиция немецкого города Гамбург, где состоится саммит G20, применила водометы против демонстрантов.

"Наши водометы должны были быть использованы", — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter. Как сообщает издание Hamburger Morgenpost, демонстранты кидают бутылки и петарды, лезут на стену на Рыбном рынке.

​Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади. По данным телеканала N24, в среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные. По словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут принять участие в протестах, составляет около восьми тысяч.