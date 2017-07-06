Глава Пентагона заявил, что ракетный запуск КНДР является провокацией

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР является "провокацией", но подчеркнул, что США стремятся к дипломатическому решению конфликта, передает агентство Франс Пресс.

"Мы имеем дело с очень серьезной эскалацией, это провокация, это противоречит резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Мэттис.

Он отметил, что США по-прежнему предпринимают "дипломатические усилия вместе с союзниками и партнерами" по всему миру.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километров, время полета составило 39 минут.