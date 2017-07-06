Россия опровергла информацию о блокировании заявления СБ ООН по КНДР

ООН, 6 июл — РИА Новости. Информация западных СМИ о блокировке Россией заявления СБ ООН по ракетному пуску КНДР 4 июля не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

"В связи с появившимися в западных СМИ сообщениями о том, что Россия якобы заблокировала заявление СБ ООН для прессы по северокорейскому ракетному пуску 4 июля, хотели бы дать следующий комментарий. Эта информация не соответствует действительности. Российская делегация, о чем было сказано заместителем постпреда В.К.Сафронковым в ходе открытого заседания СБ ООН по данному вопросу 5 июля, не может согласиться с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты", — отметил он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия заблокировала проект заявления Совета безопасности ООН, осуждающий последний пуск баллистической ракеты КНДР. По данным агентства, Россия приняла такое решение из-за того, что в документе, предложенном США, выпущенный снаряд был квалифицирован как "межконтинентальная баллистическая ракета" (МБР).

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.